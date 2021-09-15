Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отклонена апелляция «Лидса» на удаление защитника, который нанёс травму Эллиотту

Отклонена апелляция «Лидса» на удаление защитника, который нанёс травму Эллиотту
Комментарии

Футбольная ассоциация Англии отклонила апелляцию «Лидса» по поводу удаления полузащитника Паскаля Стрёйка в матче 4-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:3), сообщает пресс-служба «павлинов». Футболист получил красную карточку за нанесение тяжёлой травмы игроку красных Харви Эллиотту. Ранее Стрёйк принёс извинения игроку, получившему повреждение.

Напомним, на 59-й минуте встречи «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль» защитник хозяев Паскаль Стрёйк сфолил на Эллиотте в центре поля. Игроку красных понадобилась медицинская помощь. После просмотра момента на VAR арбитр Крейг Поулсон удалил защитника «павлинов». Травмированного Эллиотта заменил Джордан Хендерсон.

Встреча завершилась разгромной победой «Ливерпуля» со счётом 3:0.

Новость по теме
«Лидс» подал апелляцию на удаление защитника, который нанёс травму Эллиотту
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021