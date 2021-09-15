Отклонена апелляция «Лидса» на удаление защитника, который нанёс травму Эллиотту

Футбольная ассоциация Англии отклонила апелляцию «Лидса» по поводу удаления полузащитника Паскаля Стрёйка в матче 4-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:3), сообщает пресс-служба «павлинов». Футболист получил красную карточку за нанесение тяжёлой травмы игроку красных Харви Эллиотту. Ранее Стрёйк принёс извинения игроку, получившему повреждение.



Напомним, на 59-й минуте встречи «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль» защитник хозяев Паскаль Стрёйк сфолил на Эллиотте в центре поля. Игроку красных понадобилась медицинская помощь. После просмотра момента на VAR арбитр Крейг Поулсон удалил защитника «павлинов». Травмированного Эллиотта заменил Джордан Хендерсон.



Встреча завершилась разгромной победой «Ливерпуля» со счётом 3:0.

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