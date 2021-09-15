«Мне жаль». Хавбек «Ливерпуля» Эллиотт поддержал травмировавшего его игрока «Лидса»

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт отреагировал на решение Футбольной ассоциации Англии отклонить апелляцию «Лидса» по поводу удаления хавбека Паскаля Стрёйка в матче 4-го тура АПЛ. Стрёйк получил красную карточку за нанесение тяжёлой травмы Эллиотту. Позднее Паскаль принёс извинения игроку «Ливерпуля». Стрёйк получил трёхматчевую дисквалификацию.

«Мне очень жаль, Паскаль! Думаю, это неправильно. Но скоро дисквалификация закончится, брат, и ты вернёшься в боевой готовности. Сохраняй позитивный настрой», — написал Эллиотт в комментарии к посту Sky Sports в «Инстаграме» об отклонении апелляции «Лидса».

Видео эпизода с травмой Эллиотта

В матче 4-го тура АПЛ «Ливерпуль» победил «Лидс» со счётом 3:0.

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