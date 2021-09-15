«В «Юве» один Дибала не справляется». Талалаев оценил шансы «Зенита» выйти в плей-офф ЛЧ

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением о шансах «Зенита» выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
«Проблемы «Ювентуса» в атаке бросаются в глаза. Команда без Криштиану Роналду стала другой. Мы сейчас видим, что Дибала не справляется. Раньше он жаловался, что ему не дают много играть, теперь Криштиану команду покинул, а Дибала заменить его не может. Пример «Юве» подтверждает ценность забивного форварда. Как бы хорошо ни играла полузащита, как бы ни была организована командная игра в целом, без голеадора решать максимальные задачи не получится. До тех пор пока проблема не будет решена.
Можно ли это назвать шансом для «Зенита»? Питерцам для успешного выступления понадобится большое везение. Группа в любом случае очень сложная. Но уход Роналду несколько процентов в пользу успеха «Зенита» добавил», — приводит слова Талалаева «Советский спорт».
- 15 сентября 2021
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