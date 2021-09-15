Мигел Данни: «Зенит» — большая команда, в матче с «Челси» она показала это

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни высказался о поражении в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).



«Зенит» — большая команда и в матче с «Челси» они показали это. Им пришлось играть на выезде с действующим обладателем трофея, но они сумели показать хорошую игру. Шансы на выход из группы остаются прежними. «Зениту» надо набрать 6-7 очков дома и 2 очка на выезде, тогда они смогут продолжить борьбу в Лиге чемпионов! Клубу из Санкт-Петербурга досталась очень сложная группа, в ней два очень серьёзных соперника», – цитирует Данни «Спорт День за Днём».



В следующем туре санкт-петербургскому «Зениту» предстоит провести матч с «Мальмё». Игра состоится 29 сентября.