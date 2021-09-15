Клаудиньо оценил свой дебют в Лиге чемпионов

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился мнением о матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Челси» (0:1). Встреча с лондонской командой стала дебютной для бразильского футболиста в самом престижном европейском турнире.
«Я счастлив! Это знаковый и очень важный момент в моей жизни и карьере. Когда вышел на поле и услышал гимн, мурашки побежали — это была моя мечта! И не только моя, но каждого футболиста вообще. Поэтому очень рад — и тому, как сыграл сам, и тому, как сыграла вся команда. Мы хорошо оборонялись, имели возможность забить гол. К сожалению, нам это не удалось, а «Челси» реализовал свой шанс и победил.
Здесь другой уровень, более высокий — иная динамика, быстрее скорости, поэтому необходимо быть сконцентрированным все 90 минут, доигрывать все эпизоды до конца. Повторюсь, я доволен своим дебютом и первым нашим матчем на групповом этапе. Буду продолжать работать и прогрессировать, чтобы помочь команде выступить наилучшим образом и попасть в плей-офф», — приводит слова Клаудиньо «Зенит» со ссылкой на бразильское телевидение.
- 15 сентября 2021
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