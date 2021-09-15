«Уверен, у «Зенита» всё впереди». Крицюк — о поражении от «Челси»

Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк прокомментировал поражение в матче с «Челси» (0:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Спасибо команде за этот матч! У нас не получилось добиться положительного результата, но парни бились на поле! Всегда хочется большего, и по результату, и по качеству игры. Это хорошее стремление. Уверен, у нас всё впереди. Спасибо болельщикам за то, что поддерживали нас так далеко от дома!» — написал Крицюк в своём «инстаграме».
14 сентября лондонский «Челси» встретился с санкт-петербургским «Зенитом». Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и завершился со счётом 1:0 в пользу «аристократов». Игру обслуживала польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковским.
- 15 сентября 2021
-
14:36
-
14:30
-
14:14
-
14:11
-
14:06
-
13:42
-
13:39
-
13:29
-
13:23
-
13:17
-
13:12
-
12:59
-
12:33
-
12:23
-
12:08
-
12:01
-
11:54
-
11:37
-
11:33
-
11:32
-
11:21
-
11:16
-
10:58
-
10:52
-
10:45
-
10:30
-
10:16
-
09:39
-
09:29
-
09:22
-
09:19
-
09:18
-
08:34
-
08:05
-
07:53