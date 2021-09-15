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«Уверен, у «Зенита» всё впереди». Крицюк — о поражении от «Челси»

«Уверен, у «Зенита» всё впереди». Крицюк — о поражении от «Челси»
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Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк прокомментировал поражение в матче с «Челси» (0:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Спасибо команде за этот матч! У нас не получилось добиться положительного результата, но парни бились на поле! Всегда хочется большего, и по результату, и по качеству игры. Это хорошее стремление. Уверен, у нас всё впереди. Спасибо болельщикам за то, что поддерживали нас так далеко от дома!» — написал Крицюк в своём «инстаграме».

14 сентября лондонский «Челси» встретился с санкт-петербургским «Зенитом». Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и завершился со счётом 1:0 в пользу «аристократов». Игру обслуживала польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковским.

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