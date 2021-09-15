«Брэдли Купер у нас уже есть». «Рубин» пригласил Ирину Шейк в Казань

«Рубин» пригласил известную российскую модель Ирину Шейк в Казань. Соответствующее видео появилось в «твиттере» клуба. На нём нападающий Джордже Деспотович записывает сообщение и отправляет его Ирине. Кроме того, форвард сравнил Андерса Дрейера с известным актёром Брэдли Купером.
«Ирина, приезжай к нам в Казань. Во-первых, ты татарка. Во-вторых, у нас есть свой Брэдли Купер. Приезжай в Казань!» — сказал Деспотович в видео.
Напомним, 23-летний датский полузащитник казанского «Рубина» Андерс Дрейер оформил хет-трик в дебютной игре 7-го тура чемпионата России с екатеринбургским «Уралом», который завершился крупной победой со счётом 4:0 в пользу подопечных Леонида Слуцкого. В нынешнем сезоне Дрейер успел провести девять матчей за свой предыдущий клуб – датский «Мидтьюлланн», забив три гола и отдав пять результативных передач.
- 15 сентября 2021
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