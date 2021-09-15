Петер Шмейхель раскритиковал решения Уле-Гуннара Сульшера в матче с «Янг Бойз»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель раскритиковал решения главного тренера Уле-Гуннара Сульшера в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:2).

«Мы всегда можем задавать вопросы о выборе составе, но в данном случае у вас впереди игра с „Вест Хэмом“ в воскресенье, вы проводите первый матч в Лиге чемпионов — так почему бы не сыграть сильнейшим составом? Даже с учётом искусственного газона — просто выиграйте этот матч!

Мэйсон Гринвуд находится в прекрасной форме. Он молодой парень. Он забивает, создаёт моменты не только для себя, но и для других. Да, Варан только пришёл в команду, но я бы хотел видеть этих двоих на поле.

Затем Сульшер снимает с игры Роналду. Мы, как болельщики, хотим видеть Роналду на поле, несмотря на то, что команда осталась в меньшинстве. Если он получит мяч, то может что-то придумать. Они так долго хотели заполучить такого игрока, но Сульшер его меняет и выпускает Марсьяля, которого хотели продать. Это странно. Странно ещё и потому, что Марсьяль плохо играет в обороне. Он не трудяга, а нападающий. Команда играет в меньшинстве, мы не рассчитываем создавать моменты, так зачем выпускать Марсьяля?» — приводит слова Шмейхеля CBS Sports.

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Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»