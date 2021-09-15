Николич: у «Локо» самая качественная группа Лиги Европы — почти уровень Лиги чемпионов

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Марселем».
«Хорошо начали сезон, команда находится в хорошей форме. Группа у нас качественная и интересная. Самая качественная группа Лиги Европы — почти уровень Лиги чемпионов. Качественно усилились все команды. С «Марселем» будет очень интересный матч. У них есть особенный тренер, Сампаоли активно принимает участие в каждой игре. 100% знаю, что ребята будут выкладываться полностью, покажут дерзость и уверенность. Важно начать хорошо. Нужна удача, но её надо заслужить. Рад, что допустят 30% болельщиков. Я гордился, когда в Европе всё было закрыто, а мы играли с фанатами. Это будет совсем другая игра. Уверен, что нас хорошо поддержат», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Встреча «Локомотива» и «Марселя» состоится в четверг, 16 сентября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.
- 15 сентября 2021
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