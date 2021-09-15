Камано: то, что было в Гвинее — вещь прошлого
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Нападающий московского «Локомотива» Франсуа Камано высказался о событиях в Гвинее и прокомментировал форму команды перед Лигой Европы.
«То, что было в Гвинее — вещь прошлого. Мне бы не хотелось это комментировать. Это уже прошло. Произошёл переворот, я готовился к игре против Марокко, которая не состоялась по известным причинам. Не терял концентрацию, вернулся в полном фокусе в Россию. Знал, что меня здесь ждут, что нам предстоят серьезные матчи. Были телефонные разговоры с главным тренером, мне оказали поддержку. Вернулся с хорошим настроем. С самого начала сезона идем без поражений. Мы в хорошем игровом ритме. Надо продолжать так же играть», — передаёт слова гвинейца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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