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«Динамо» оштрафовано на 90 тысяч рублей за выбегание болельщика на поле

«Динамо» оштрафовано на 90 тысяч рублей за выбегание болельщика на поле
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Сегодня, 15 сентября, прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). Московское «Динамо» за выбегание болельщика, необеспечение безопасности, нарушение санитарного регламента «Динамо» оштрафовано на 90 тысяч рублей в матче с «Нижним Новгородом». Отмечается, что когда болельщики находились на трибунах, а футболисты играли матч, на поле выбежал болельщик с сектора Д110. Также за скандирования «Динамо» оштрафовано на 10 тысяч рублей.

«Арсенал» — «ЦСКА»
ЦСКА за нарушение санитарного регламента оштрафован на 30 тысяч рублей. За использование пиротехники болельщиками — на 10 тысяч рублей.

«Сочи» — «Уфа»
Главный тренер «Уфы» Стукалов оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

«Рубин» — «Урал»
Болельщики двух клубов не соблюдали социальную дистанцию. «Рубин» оштрафован на 35 тысяч рублей, «Урал» — на 5 тысяч рублей, так как это произошло первый раз в сезоне.

«Ростов» — «Краснодар»
«Ростов» за нарушение болельщиками санитарного регламента оштрафован на 5 тысяч рублей, «Краснодар» за нарушение болельщиками санитарного регламента — на 10 тысяч рублей.

«Локомотив» — «Крылья Советов»
«Локомотив» за скандирования болельщиков оштрафован на 20 тысяч рублей, за нарушение санитарного регламента — на 25 тысяч, «Крылья» за скандирование — на 30 тысяч рублей, за нарушение санитарного регламента самарцы оштрафованы на 30 тысяч рублей.

«Зенит» — «Ахмат»
«Зенит» за нарушение санитарного регламента оштрафован на 15 тысяч рублей, за скандирование ненормативной лексики — на 40 тысяч рублей.

«Спартак» — «Химки»
«Спартак» за скандирование оскорбительных выражений оштрафован на 40 тысяч, «Химки» за нарушение регламента соревнований — на 20 тысяч рублей. Игроки клуба разминались не только в согласованной зоне.

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