Марко Николич рассказал о кадровом состоянии «Локомотива» перед матчем с «Марселем»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о кадровом состоянии железнодорожников перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Марселем».



«Все знают, что Миранчук в Германии. Рыбус – под вопросом. Остальные готовы играть. «Марсель» — команда с историей. Сейчас они собрали очень качественную команду: быстрая, техничная. Это хороший вызов для нас — справиться с ними. Рад, что есть возможность с ними сыграть завтра», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Встреча «Локомотива» и «Марселя» состоится в четверг, 16 сентября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.



Напомним, «Локомотив» попал в квартет E, в рамках которого красно-зелёным предстоит сыграть с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем». Железнодорожники являются одним из двух представителей России на этом этапе еврокубка.