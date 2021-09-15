Директор «Текстильщика» рассказал о деталях аренды трёх футболистов ЦСКА

Директор «Текстильщика» из Иваново Юрий Ермаков рассказал о прибытии трёх игроков ЦСКА и взаимодействии с армейцами.
«Хотелось бы сказать спасибо Илье Кедрину за высокий профессионализм и эффективность при совместной работе по переходу футболистов ЦСКА к нам в клуб. Он проделал просто восхитительную работу как на уровне клубов, так и на уровне игроков, их представителей и родителей. Объяснить весь спектр плюсов от перехода в «Текстильщик» для футболиста, имеющего опыт игры в Лиге Европы, дорогого стоит. Вижу здесь большую заслугу Ильи Сергеевича. Сделаем все для прогресса наших футболистов», — сказал Ермаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее московский ЦСКА отдал Тиграна Аванесяна, Вадима Карпова и Лассана Н'Диайе в аренду ивановскому «Текстильщику».
- 15 сентября 2021
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