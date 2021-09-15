Сегодня, 15 сентября, московский «Спартак» встретится с «Легией» из Варшавы в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. Встреча квартета C пройдёт на московском стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В группе C, помимо «Спартака» и «Легии», также сыграют итальянский «Наполи» и английский «Лестер Сити».

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: какое место займёт «Спартак» в группе Лиги Европы?

Встречу «Спартак» — «Легия» обслужит бригада судей во главе с Николой Дабановичем (Черногория). Помогать ему будут ассистенты Милован Джукич (Черногория) и Владан Тодорович (Черногория). Резервный рефери — Милош Бошкович (Черногория). За VAR отвечают видеоарбитры Срджан Йованович (Сербия) и Далибор Джурджевич (Сербия).