«Легия» анонсировала матч со «Спартаком» афишей в стилистике Джеймса Бонда
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Варшавская «Легия» представила афишу встречи 1-го тура групповой стадии Лиги Европы против московского «Спартака».
На афише в образе Джеймса Бонда изображен бывший защитник «Краснодара» Артур Енджейчик, который сейчас выступает за польскую команду
«Из России с любовью. Агент 055. Артур Енджейчик в роли камео», — написал на афише клуб из Варшавы.
Сегодня, 15 сентября, московский «Спартак» встретится с «Легией» из Варшавы в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. Встреча группы C пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ».
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