«Легия» анонсировала матч со «Спартаком» афишей в стилистике Джеймса Бонда

Варшавская «Легия» представила афишу встречи 1-го тура групповой стадии Лиги Европы против московского «Спартака».

На афише в образе Джеймса Бонда изображен бывший защитник «Краснодара» Артур Енджейчик, который сейчас выступает за польскую команду

«Из России с любовью. Агент 055. Артур Енджейчик в роли камео», — написал на афише клуб из Варшавы.

Сегодня, 15 сентября, московский «Спартак» встретится с «Легией» из Варшавы в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. Встреча группы C пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ».