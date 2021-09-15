Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гари Линекер оценил высказывание Эллиотта про травмировашего Харви игрока «Лидса»

Гари Линекер оценил высказывание Эллиотта про травмировашего Харви игрока «Лидса»
Комментарии

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер оценил поступок полузащитника «Ливерпуля» Харви Эллиотта, который поддержал игрока «Лидса» Паскаля Стрёйка, нанёсшего ему травму. Стрёйк получил красную карточку и трёхматчевую дисквалификацию за своё нарушение. Эллиотт заявил, что считает решение Футбольной ассоциации Англии отклонить апелляцию «Лидса» неправильным, и сказал, что ему жаль Паскаля.

«Очень великодушно и правильно. Отлично сыграно, Харви», — написал Линекер в своём «твиттере».

Видео эпизода с травмой Эллиотта

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» победил «Лидс» со счётом 3:0. В турнирной таблице АПЛ команда Юргена Клоппа занимает третье место. «Лидс» идёт 17-м.

Главные события АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.

Новость по теме
«Мне жаль». Хавбек «Ливерпуля» Эллиотт поддержал травмировавшего его игрока «Лидса»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021