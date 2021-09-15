Гари Линекер оценил высказывание Эллиотта про травмировашего Харви игрока «Лидса»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер оценил поступок полузащитника «Ливерпуля» Харви Эллиотта, который поддержал игрока «Лидса» Паскаля Стрёйка, нанёсшего ему травму. Стрёйк получил красную карточку и трёхматчевую дисквалификацию за своё нарушение. Эллиотт заявил, что считает решение Футбольной ассоциации Англии отклонить апелляцию «Лидса» неправильным, и сказал, что ему жаль Паскаля.

«Очень великодушно и правильно. Отлично сыграно, Харви», — написал Линекер в своём «твиттере».

Видео эпизода с травмой Эллиотта

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» победил «Лидс» со счётом 3:0. В турнирной таблице АПЛ команда Юргена Клоппа занимает третье место. «Лидс» идёт 17-м.

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