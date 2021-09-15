Черчесов рассказал, за кого будет болеть в матче «Спартак» — «Легия»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, за кого будет болеть во встрече первого тура группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и варшавской «Легией».

«За кого буду болеть? За красивый футбол», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Сегодня, 15 сентября, московский «Спартак» встретится с «Легией» из Варшавы в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. Встреча группы C пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу группового этапа обслужит бригада судей во главе с Николой Дабановичем (Черногория). Помогать ему будут ассистенты Милован Джукич (Черногория) и Владан Тодорович (Черногория). Резервный рефери — Милош Бошкович (Черногория). Видеоассистенты главного арбитра: Срджан Йованович (Сербия) и Далибор Джурджевич (Сербия).