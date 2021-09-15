Румменигге — об уходе Месси: у «Барселоны» вырвали душу. Испания забила гол в свои ворота

Бывший председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, который покинул свой пост в конце июня 2021 года, высказался об уходе Лионеля Месси из «Барселоны».
«Мы смотрели на команду и видели, какую тактику она применяет. После ухода Месси у «Барселоны» была вырвана душа. Настали сложные времена. Его было необходимо отпустить. Приняв такое решение, испанская лига забила гол в свои ворота. Я бы хотел увидеть противостояние «Баварии» и «ПСЖ». Неймар и Месси против Мюллера и Левандовски — это звучит интригующе», – цитирует Румменигге Bild.
Напомним, во вчерашнем матче полузащитник «Баварии» Томас Мюллер забил гол. Стоит отметить, что Мюллер в 7-й раз в карьере поразил ворота каталонского клуба. Затем форвард Роберт Левандовски дважды отправил мяч в сетку ворот. Поляк забил в 18-м матче подряд.
- 15 сентября 2021
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