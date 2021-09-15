«Шериф» — «Шахтёр»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:45 мск
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Сегодня, 15 сентября, состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов группы D. «Шериф» будет принимать донецкий «Шахтёр». Встреча пройдёт на стадионе «Шериф» в Тирасполе. Начало матча — в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Шериф» — «Шахтёр».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином из Германии. Ассистентами арбитра будут помощники Штефан Лупп и Кристиан Динц, также представляющие Германию. Резервный арбитр — Мартин Петерзен (Германия).
Напомним, что «Шериф» впервые в истории сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов. «Шахтер» в квалификации турнира по сумме двух матчей превзошёл «Монако».
В группе D помимо «Шахтёра» и «Шерифа» выступят «Интер» и мадридский «Реал».
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