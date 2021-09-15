Владелец «Спартака» Леонид Федун перекрестился в начале матча с «Легией»

Владелец «Спартака» Леонид Федун перекрестился во время игры 1-го тура Лиги Европы с «Легией», которая проходит сейчас.

Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу группового этапа обслуживает бригада судей во главе с Николой Дабановичем (Черногория). Помогают ему ассистенты Милован Джукич (Черногория) и Владан Тодорович (Черногория). Резервный рефери — Милош Бошкович (Черногория). Арбитры, отвечающие за VAR: Срджан Йованович (Сербия) и Далибор Джурджевич (Сербия).



В группу C, помимо «Спартака» и «Легии», попали «Наполи» и «Лестер».