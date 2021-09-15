Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владелец «Спартака» Леонид Федун перекрестился в начале матча с «Легией»

Владелец «Спартака» Леонид Федун перекрестился в начале матча с «Легией»
Комментарии

Владелец «Спартака» Леонид Федун перекрестился во время игры 1-го тура Лиги Европы с «Легией», которая проходит сейчас.

Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу группового этапа обслуживает бригада судей во главе с Николой Дабановичем (Черногория). Помогают ему ассистенты Милован Джукич (Черногория) и Владан Тодорович (Черногория). Резервный рефери — Милош Бошкович (Черногория). Арбитры, отвечающие за VAR: Срджан Йованович (Сербия) и Далибор Джурджевич (Сербия).

В группу C, помимо «Спартака» и «Легии», попали «Наполи» и «Лестер».

Новость по теме
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил травму в матче с «Легией»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021