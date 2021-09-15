Владелец «Спартака» Леонид Федун перекрестился в начале матча с «Легией»
Поделиться
Владелец «Спартака» Леонид Федун перекрестился во время игры 1-го тура Лиги Европы с «Легией», которая проходит сейчас.
Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу группового этапа обслуживает бригада судей во главе с Николой Дабановичем (Черногория). Помогают ему ассистенты Милован Джукич (Черногория) и Владан Тодорович (Черногория). Резервный рефери — Милош Бошкович (Черногория). Арбитры, отвечающие за VAR: Срджан Йованович (Сербия) и Далибор Джурджевич (Сербия).
В группу C, помимо «Спартака» и «Легии», попали «Наполи» и «Лестер».
Комментарии
- 15 сентября 2021
-
19:25
-
19:21
-
19:14
-
19:12
-
19:04
-
18:58
-
18:54
-
18:49
-
18:34
-
18:31
-
18:12
-
18:12
-
18:12
-
17:57
-
17:54
-
17:48
-
17:47
-
17:34
-
17:18
-
17:13
-
17:06
-
17:02
-
17:02
-
16:52
-
16:49
-
16:45
-
16:29
-
16:19
-
16:12
-
16:10
-
16:00
-
15:57
-
15:51
-
15:43
-
15:36
Партнерский контент