И. Федотов: судья должен был назначать пенальти в ворота «Спартака». Это фол на красную

Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением об эпизоде, который произошёл в первом тайме встречи 1-го тура Лиги Европы «Спартак» — «Легия». По мнению Федотова, арбитр должен был назначить пенальти в ворота москвичей.
«Судья должен был назначать 11-метровый в ворота «Спартака» в матче с «Легией». Неаккуратно играл Айртон: он играл выше мяча и попал выше голеностопа. Это фол на красную.
VAR, видимо, смутило, что игрок «Легии» сразу встал. Но это в любом случае фол – Айртон должен был пытаться аккуратно сыграть в мяч и избежать контакта, но он этого не сделал.
Не могу объяснить, почему судьи не назначили пенальти в ворота «Спартака». А потом не смотрели момент на показ прямой красной карточки», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 15 сентября 2021
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