На гостевом секторе «Легии» четыре человека. Это болельщица «Локомотива» с друзьями

Болельщица московского «Локомотива» вместе со своими друзьями пробралась на гостевой сектор «Легии», играющей в данный момент со столичным «Спартаком» в 1-м туре Лиги Европы. По ходу матча к компании присоединился ещё один человек, и на секторе «Легии» оказалось 5 человек.

«Шок-контент. Мы на гостевом секторе. Но попасть сюда было очень легко», — написала девушка в своём «твиттере».

Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу группового этапа обслуживает бригада судей во главе с Николой Дабановичем (Черногория). Помогают ему ассистенты Милован Джукич (Черногория) и Владан Тодорович (Черногория). Резервный рефери — Милош Бошкович (Черногория). Арбитры, отвечающие за VAR: Срджан Йованович (Сербия) и Далибор Джурджевич (Сербия).

В группу C, помимо «Спартака» и «Легии», попали «Наполи» и «Лестер».