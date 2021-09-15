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Леонардо: не представляю, что Мбаппе уйдёт из «ПСЖ» по окончании сезона

Леонардо: не представляю, что Мбаппе уйдёт из «ПСЖ» по окончании сезона
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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо заявил, что во французском клубе не рассматривают вариант ухода из команды форварда Килиана Мбаппе. Он был близок к переходу в «Реал», но клубы так и не договорились о сумме трансфера. Летом 2022 года у Мбаппе истекает контракт с «ПСЖ».

«Я не думаю, что в клубе кто-то рассматривает будущее без Мбаппе. Не представляю, что по окончании сезона он уйдёт из клуба. Взаимоотношения «ПСЖ» и Мбаппе очень глубокие», — приводит слова Леонардо Canal+.

Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако».

Ранее Леонардо пояснил, что «Реал» так и не сделал «ПСЖ» предложение, которое устроило бы парижан. При этом сам форвард давал понять, что хотел бы уйти из клуба.

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