Фердинанд — о Сульшере: без трофеев его голова окажется на плахе

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о главном тренере «красных дьяволов» норвежском специалисте Уле-Гуннаре Сульшере.

«Из всех тренеров первой четвёрки английской Премьер-Лиги только Сульшер пока не доказал, что способен регулярно побеждать на высоком уровне. До текущего момента он делал всё, что от него требовалось. Но теперь настали роковые времена. Клуб провёл великолепную работу в трансферное окно. Пришли победители. Люди, которые способны изменить культуру и философию клуба. Теперь тренера будут судить только по его трофеям. Нужно, чтобы проделанная работа переросла в достижения. В противном случае его голова окажется на плахе», – приводит слова Фердинанда Daily Mail.