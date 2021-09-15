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О еврокубках, сборной Карпина и других футбольных событиях — в квизе «Чемпионата»

О еврокубках, сборной Карпина и других футбольных событиях — в квизе «Чемпионата»
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Новая игра в рамках проекта «Чемпионат Brainboy» пройдёт 28 сентября в Москве в Hard Rock Café на Старом Арбате (м. Смоленская). Стартовый свисток — в 20:00. Если помнишь об успехах российских клубов в еврокубках, в курсе не только о переходе Месси в ПСЖ, но и других летних трансферах, а также выучил всю сборную Карпина – смело регистрируйся.

Игра состоит из семи разноформатных раундов на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Приготовьтесь к вопросам разного уровня сложности. Редакторы проверят участников на знание актуальной футбольной повестки, поэтому советуем изучить «Чемпионат» накануне игры. Победители, призёры и просто везунчики получат крутые подарки из рук ведущего Данилы Махалина.

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