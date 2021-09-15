Сампаоли высказался о матче с «Локомотивом» в Лиге Европы

Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями от матча 1-го тура Лиги Европы с «Локомотивом». Встреча 1-го тура группы E состоится завтра, 16 сентября. Матч будет проходить в Москве, начало — в 19:45 мск.
«Мы стараемся делать лучшее из того, что можем, амбиции у нас большие, но после тяжёлых игр во Франции, мы готовы к Лиге Европы. Да, тяжело играть часто, нужно проводить ротацию, чтобы команда не теряла в качестве.
Мы знаем о важности Лиги Европы, умеем подходить к играм, так, чтобы выйти в следующий раунд», — сказал Сампаоли на пресс-конференции.
«Локомотив» попал в квартет E, в рамках которого красно-зелёным предстоит сыграть с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем». Железнодорожники являются одним из двух представителей России на этом этапе еврокубка.
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