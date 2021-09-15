Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сампаоли высказался о матче с «Локомотивом» в Лиге Европы

Сампаоли высказался о матче с «Локомотивом» в Лиге Европы
Комментарии

Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями от матча 1-го тура Лиги Европы с «Локомотивом». Встреча 1-го тура группы E состоится завтра, 16 сентября. Матч будет проходить в Москве, начало — в 19:45 мск.

«Мы стараемся делать лучшее из того, что можем, амбиции у нас большие, но после тяжёлых игр во Франции, мы готовы к Лиге Европы. Да, тяжело играть часто, нужно проводить ротацию, чтобы команда не теряла в качестве.

Мы знаем о важности Лиги Европы, умеем подходить к играм, так, чтобы выйти в следующий раунд», — сказал Сампаоли на пресс-конференции.

«Локомотив» попал в квартет E, в рамках которого красно-зелёным предстоит сыграть с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем». Железнодорожники являются одним из двух представителей России на этом этапе еврокубка.

Новость по теме
На матч «Локомотив» — «Марсель» назначена боснийская бригада арбитров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021