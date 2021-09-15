Ронжье: у «Марселя» хорошая команда, есть всё, чтобы удачно выступить в Лиге Европы

Полузащитник «Марселя» Валентен Ронжье поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом». Встреча 1-го тура группы E состоится завтра, 16 сентября. Матч будет проходить в Москве, начало — в 19:45 мск.

«Мы хотим выступить лучше, чем в прошлом году. У нас хорошая команда и есть всё, чтобы удачно выступить. Мы чувствуем себя свежими, у тренера есть возможность делать ротацию.

«Локо» не играет в нашем чемпионате, но с помощью видеороликов мы познакомились с игрокой соперника», — сказал Ронжье на пресс-конференции.

«Локомотив» попал в квартет E, в рамках которого красно-зелёным предстоит сыграть с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем». Железнодорожники являются одним из двух представителей России на этом этапе еврокубка.