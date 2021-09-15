«Спартак» — «Легия»: Жиго попал в перекладину

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго попал в перекладину ворот соперника в матче 1-го тура Лиги Европы с «Легией», который проходит сейчас.



На 66-й минуте Джикия с левого края навесил во вратарскую, Жиго высоко выпрыгнул и пробил головой — крестовина выручила поляков. Два центральных защитника «Спартака» соорудили самый опасный момент в игре.



Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу группового этапа обслуживает бригада судей во главе с Николой Дабановичем (Черногория). Помогают ему ассистенты Милован Джукич (Черногория) и Владан Тодорович (Черногория). Резервный рефери — Милош Бошкович (Черногория). Арбитры, отвечающие за VAR: Срджан Йованович (Сербия) и Далибор Джурджевич (Сербия).



Напомним, в группу C, помимо «Спартака» и «Легии», попали «Наполи» и «Лестер».