«Спартак» — «Легия»: игрок гостей Лукиньяс попал в штангу

Полузащитник «Легии» Лукиньяс попал в штангу в матче группового этапа Лиги Европы со «Спартаком».

Кастрати на фланге ушёл от Ломовицкого и навесил в штрафную, Лукиньяс выпрыгнул и пробил головой — мяч зацепил штангу.

Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу группового этапа обслуживает бригада судей во главе с Николой Дабановичем (Черногория). Помогают ему ассистенты Милован Джукич (Черногория) и Владан Тодорович (Черногория). Резервный рефери — Милош Бошкович (Черногория). Арбитры, отвечающие за VAR: Срджан Йованович (Сербия) и Далибор Джурджевич (Сербия).



Напомним, в группу C, помимо «Спартака» и «Легии», попали «Наполи» и «Лестер».