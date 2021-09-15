«Оренбург» обыграл «Краснодар-2» и вышел на первое место в турнирной таблице ФНЛ
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В Оренбурге завершился стартовый матч 11-го тура ФНЛ. «Оренбург» на стадионе «Газовик» принимал «Краснодар-2». Матч команды завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Уже на 6-й минуте Джоэль Фамейе открыл счёт. А на 21-й минуте краснодарцы остались в меньшинстве, за вторую жёлтую карточку был удалён Олакунле Олусегун.
Ещё один мяч оренбуржцы забили в концовке. На 83-й минуте отличился Алексей Миронов.
Благодаря этому успеху, «Оренбург» поднялся на 1-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 25 очков. 2-е место занимает «Торпедо» (24), но москвичи свой матч в 11-м туре ещё не провели. Они сыграют с «Томью». «Краснодар-2» занимает 11-е место, набрав 15 очков.
В следующем туре «Оренбург» сыграет с «Торпедо», а «Краснодар-2» встретится с «Акроном».
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