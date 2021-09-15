«Спартак» — «Легия»: гости открыли счёт в добавленное время

Игрок «Легии» Лирим Кастрати открыл счёт в матче группового этапа Лиги Европы со «Спартаком».

Мучи на фланге убежал от Рассказова и прострелил на дальнюю штангу, Кастрати набежал и поразил пустой угол ворот.

Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу группового этапа обслуживает бригада судей во главе с Николой Дабановичем (Черногория). Помогают ему ассистенты Милован Джукич (Черногория) и Владан Тодорович (Черногория). Резервный рефери — Милош Бошкович (Черногория). Арбитры, отвечающие за VAR: Срджан Йованович (Сербия) и Далибор Джурджевич (Сербия).