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«Спартак» — «Легия»: гости открыли счёт в добавленное время

«Спартак» — «Легия»: гости открыли счёт в добавленное время
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Игрок «Легии» Лирим Кастрати открыл счёт в матче группового этапа Лиги Европы со «Спартаком».

Мучи на фланге убежал от Рассказова и прострелил на дальнюю штангу, Кастрати набежал и поразил пустой угол ворот.

Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу группового этапа обслуживает бригада судей во главе с Николой Дабановичем (Черногория). Помогают ему ассистенты Милован Джукич (Черногория) и Владан Тодорович (Черногория). Резервный рефери — Милош Бошкович (Черногория). Арбитры, отвечающие за VAR: Срджан Йованович (Сербия) и Далибор Джурджевич (Сербия).

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