«Спартак» проиграл «Легии» в стартовом матче Лиги Европы, пропустив на 91-й минуте

Сегодня, 15 сентября, состоялась игра 1-го тура группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и варшавской «Легией». Команды встречались на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада судей во главе с Николой Дабановичем из Черногории. Противостояние закончилось со счётом 1:0 в пользу гостей.
В первом тайме полузащитник хозяев Роман Зобнин был заменён после получения травмы. Вместо него на поле вышел голландец Йоррит Хендрикс.
На 91-й минуте футболист «Легии» Эрнест Мучи на фланге убежал от Николая Рассказова и прострелил на дальнюю штангу, а Лирим Кастрати поразил пустой угол ворот.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
В нынешнем сезоне чемпионата Польши «Легия» занимает 16-е место. Команда набрала шесть очков в пяти матчах первенства.
- 15 сентября 2021
-
20:57
-
20:50
-
20:48
-
20:45
-
20:43
-
20:36
-
20:35
-
20:32
-
20:31
-
20:27
-
20:21
-
20:21
-
20:18
-
20:12
-
20:11
-
20:08
-
20:04
-
20:04
-
19:56
-
19:55
-
19:55
-
19:46
-
19:43
-
19:38
-
19:32
-
19:27
-
19:25
-
19:21
-
19:14
-
19:12
-
19:04
-
18:58
-
18:54
-
18:49
-
18:34