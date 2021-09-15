«Спартак» проиграл «Легии» в стартовом матче Лиги Европы, пропустив на 91-й минуте

Сегодня, 15 сентября, состоялась игра 1-го тура группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и варшавской «Легией». Команды встречались на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада судей во главе с Николой Дабановичем из Черногории. Противостояние закончилось со счётом 1:0 в пользу гостей.

В первом тайме полузащитник хозяев Роман Зобнин был заменён после получения травмы. Вместо него на поле вышел голландец Йоррит Хендрикс.

На 91-й минуте футболист «Легии» Эрнест Мучи на фланге убежал от Николая Рассказова и прострелил на дальнюю штангу, а Лирим Кастрати поразил пустой угол ворот.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.



В нынешнем сезоне чемпионата Польши «Легия» занимает 16-е место. Команда набрала шесть очков в пяти матчах первенства.