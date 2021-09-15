Симонян — о поражении «Спартака»: что тут комментировать?

Бывший футболист «Спартака» Никита Симонян отреагировал на неудачный старт москвичей в Лиге Европы. «Спартак» в матче 1-го тура уступил «Легии» со счётом 0:1, пропустив уже в компенсированное время.

В первом тайме полузащитник хозяев Роман Зобнин был заменён после получения травмы.

На 91-й минуте Мучи на фланге убежал от Рассказова и прострелил на дальнюю штангу, Кастрати набежал и поразил пустой угол ворот.

«Что тут комментировать? Не меня надо спрашивать. Когда был тренером, могли спросить, что со «Спартаком», — передаёт слова Симоняна корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

В нынешнем сезоне чемпионата Польши «Легия» занимает 16-е место. Команда набрала 6 очков в пяти играх первенства.

Напомним, в группу C, помимо «Спартака» и «Легии», попали «Наполи» и «Лестер».