«Спартак» проиграл 4 домашних матча в этом сезоне. Команда играла на своём поле 6 раз
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В нынешнем сезоне московский «Спартак» проиграл 4 из 6 домашних матчей.
Команда под руководством Руя Витории лишь дважды победила соперников на своём поле в текущем сезоне: москвичи обыграли екатеринбургский «Урал» со счётом 1:0 и подмосковные «Химки» со счётом 3:1.
При этом подопечные португальского специалиста четырежды проиграли дома. Московский клуб потерпел поражения от «Бенфики», «Нижнего Новгорода», «Сочи» и «Легии».
Напомним, сегодня московская команда в рамках группового этапа Лиги Европы уступила варшавской «Легии» со счётом 0:1. На 91-й минуте футболист «Легии» Эрнест Мучи на фланге убежал от Николая Рассказова и прострелил на дальнюю штангу, а Лирим Кастрати поразил пустой угол ворот.
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