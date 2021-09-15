«Спартак» проиграл 4 домашних матча в этом сезоне. Команда играла на своём поле 6 раз

В нынешнем сезоне московский «Спартак» проиграл 4 из 6 домашних матчей.

Команда под руководством Руя Витории лишь дважды победила соперников на своём поле в текущем сезоне: москвичи обыграли екатеринбургский «Урал» со счётом 1:0 и подмосковные «Химки» со счётом 3:1.



При этом подопечные португальского специалиста четырежды проиграли дома. Московский клуб потерпел поражения от «Бенфики», «Нижнего Новгорода», «Сочи» и «Легии».

Напомним, сегодня московская команда в рамках группового этапа Лиги Европы уступила варшавской «Легии» со счётом 0:1. На 91-й минуте футболист «Легии» Эрнест Мучи на фланге убежал от Николая Рассказова и прострелил на дальнюю штангу, а Лирим Кастрати поразил пустой угол ворот.