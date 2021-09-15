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«Ужесточайте лимит!» Евгений Кафельников — после поражения «Спартака» от «Легии»

«Ужесточайте лимит!» Евгений Кафельников — после поражения «Спартака» от «Легии»
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Олимпийский чемпион Игр-2000, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, россиянин Евгений Кафельников отреагировал на поражение «Спартака» в матче 1-го тура Лиги Европы. «Спартак» уступил на своём поле «Легии» со счётом 0:1. Москвичи пропустили уже в компенсированное время. Кафельников является известным болельщиком клуба.

«Ужесточайте лимит! Будут Рассказовы, Умяровы и Ломовицкие играть каждый матч. Главное, что они свои», — написал Кафельников в своём «твиттере».

В нынешнем сезоне чемпионата Польши «Легия» занимает 16-е место. Команда набрала 6 очков в пяти играх первенства.

Напомним, в группу C, помимо «Спартака» и «Легии», попали «Наполи» и «Лестер». Эти команды свой матч проведут сегодня, 15 сентября.

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