Авен — о «Спартаке»: команда совершенно не готова, это вопрос психологии

Бизнесмен и болельщик московского «Спартака» Пётр Авен прокомментировал поражение москвичей в матче 1-го тура Лиги Европы с «Легией». Встреча закончилась со счётом 0:1.

«Команда совершенно не готова — это вопрос психологии. Да, можно говорить о невезении, но не везёт тогда, когда трясутся поджилки. Команда попросту психологически не готова забивать. К тому же неудачные замены по ходу матча… Всё, что происходит сейчас — это тренерская история. Настрой и общая атмосфера… Да и отсутствие явной идеи.

Очень грустно, ведь мастерство есть, особенно в передней линии. Команда может и должна забивать. Витория — всё? Не знаю. Я ничего не решаю. Если говорить как болельщик, всё то, что происходит сейчас — это тренерский провал. Кого я хотел бы видеть на посту тренера? Константина Ивановича Бескова», — передаёт слова Авена корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.