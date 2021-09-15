Авен — о «Спартаке»: команда совершенно не готова, это вопрос психологии

Бизнесмен и болельщик московского «Спартака» Пётр Авен прокомментировал поражение москвичей в матче 1-го тура Лиги Европы с «Легией». Встреча закончилась со счётом 0:1.
«Команда совершенно не готова — это вопрос психологии. Да, можно говорить о невезении, но не везёт тогда, когда трясутся поджилки. Команда попросту психологически не готова забивать. К тому же неудачные замены по ходу матча… Всё, что происходит сейчас — это тренерская история. Настрой и общая атмосфера… Да и отсутствие явной идеи.
Очень грустно, ведь мастерство есть, особенно в передней линии. Команда может и должна забивать. Витория — всё? Не знаю. Я ничего не решаю. Если говорить как болельщик, всё то, что происходит сейчас — это тренерский провал. Кого я хотел бы видеть на посту тренера? Константина Ивановича Бескова», — передаёт слова Авена корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 15 сентября 2021
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