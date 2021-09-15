Экс-футболист «Спартака» Калиниченко попросил Федуна продать клуб

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко попросил владельца московской команды Леонида Федуна продать клуб. Об этом он написал в своём «твиттере».
«Леонид Арнольдович Федун, пожалуйста, продайте клуб! Сил смотреть на это всё уже нет», — написал Калиниченко в социальной сети.
В этом сезоне команда под руководством Руя Витории лишь дважды победила соперников на своём поле. «Красно-белые» обыграли екатеринбургский «Урал» со счётом 1:0 и подмосковные «Химки» со счётом 3:1.
Напомним, сегодня московская команда в рамках группового этапа Лиги Европы проиграла варшавской «Легии» со счётом 0:1. На 91-й минуте футболист «Легии» Эрнест Мучи на фланге убежал от Николая Рассказова и прострелил на дальнюю штангу, а Лирим Кастрати поразил пустой угол ворот.
- 15 сентября 2021
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