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Радимов: мне искренне жаль людей, которые болеют за «Спартак»!

Радимов: мне искренне жаль людей, которые болеют за «Спартак»!
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов вновь отреагировал на поражение «Спартака» в матче 1-го тура Лиги Европы. Московский клуб уступил на своём поле варшавской «Легии» со счётом 0:1. Москвичи пропустили уже в компенсированное время.

«Я понимаю, что сейчас меня начнут посылать — но мне искренне жаль людей, которые болеют за «Спартак»! В год столетия клуба вас не убили, вас похоронили заживо! А без сильного «мяса» чемпионат менее интересен. Все знают, что надо поменять! Дай бог, чтобы перемены произошли у вас!» — написал Радимов в своём «твиттере».

Отметим, что в нынешнем сезоне чемпионата Польши «Легия» занимает 16-е место. Команда набрала 6 очков в пяти играх первенства. В группу C, помимо «Спартака» и «Легии», попали «Наполи» и «Лестер», которые проведут свой матч сегодня, 15 сентября.

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