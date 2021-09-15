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Фанаты «Спартака» освистали команду после поражения в матче с «Легией»

Фанаты «Спартака» освистали команду после поражения в матче с «Легией»
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Фанаты «Спартака» остались крайне недовольны результатом матча 1-го тура Лиги Европы с «Легией». Болельщики москвичей освистали команду после поражения со счётом 0:1.

В кричалках фанаты использовали слово «позорище».

Любопытно, что перед матчем владелец «Спартака» Леонид Федун говорил, что команде надо «смыть позор» во встрече с Легией».

В 2011 году «Спартак» уступил «Легии» в плей-офф Лиги Европы. Первый матч закончился со счётом 2:2, а во второй встрече москвичи уступили 2:3, хотя вели в счёте 2:0.

В нынешнем сезоне чемпионата Польши «Легия» занимает 16-е место. Команда набрала 6 очков в пяти играх первенства.

Напомним, в группу C Лиги Европы, помимо «Спартака» и «Легии», попали «Наполи» и «Лестер».

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