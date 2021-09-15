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Видео гола «Легии» в ворота «Спартака». Поляки вырвали победу на 91-й минуте

Видео гола «Легии» в ворота «Спартака». Поляки вырвали победу на 91-й минуте
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Сегодня, 15 сентября, состоялась игра 1-го тура группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и варшавской «Легией». Команды встречались на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада судей во главе с Николой Дабановичем из Черногории. Противостояние закончилось со счётом 1:0 в пользу гостей.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

В этом сезоне команда под руководством Руя Витории лишь дважды победила соперников на своём поле. «Красно-белые» обыграли екатеринбургский «Урал» со счётом 1:0 и подмосковные «Химки» со счётом 3:1.

На 91-й минуте футболист «Легии» Эрнест Мучи на фланге убежал от Николая Рассказова и прострелил на дальнюю штангу, а Лирим Кастрати поразил пустой угол ворот.

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