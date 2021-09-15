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Челоянц: возможно, этот «Спартак» стал бы чемпионом Армении, но с трудом

Челоянц: возможно, этот «Спартак» стал бы чемпионом Армении, но с трудом
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Бывший член совета директоров «Спартака» Джеван Челоянц высказался о перспективах московского клуба в нынешнем сезоне Лиги Европы.

«Я простой болельщик. Конечно, плохо проигрывать на своём поле в еврокубках. Виторию в отставку? Есть руководство: пусть решают. «Спартак» спасёт только «Спартак». Не знаю, на что рассчитывал бы этот «Спартак» в чемпионате Армении. Возможно, стал бы чемпионом, но с трудом», — передаёт слова Челоянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, сегодня московская команда в рамках группового этапа Лиги Европы проиграла варшавской «Легии» со счётом 0:1. На 91-й минуте футболист «Легии» Эрнест Мучи на фланге убежал от Николая Рассказова и прострелил на дальнюю штангу, а Лирим Кастрати поразил пустой угол ворот.

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