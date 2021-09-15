Ещенко — после поражения от «Легии»: хотите сказать, плохо играли?

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о поражении команды в матче 1-го тура Лиги Европы. Московский клуб уступил на своём поле «Легии» со счётом 0:1. Это пятое поражение подряд для команды в еврокубках.

Ранее в играх третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» «Спартак» потерпел два поражения (0:2, 0:2). В сезоне-2019/2020 московский клуб дважды проиграл «Браге» (0:1, 1:2) в Лиге Европы.

«Хотите сказать, плохо играли? Не может команда всё время атаковать и не бояться, что не пропустит. Здорово играешь, когда побеждаешь. Надо забивать больше, надёжнее в защите играть. Про сборы это всё слухи. У Гатагова спросите, я ему лично говорил, что сборы были одни из самых тяжёлых.

Такие игры надо играть до конца. У каждой команды могут быть моменты. Тем более они сегодня особо не хотели выигрывать. Уровни совсем разные», — передаёт слова Ещенко корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.