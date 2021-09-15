Защитник «Легии» Енджейчик прокомментировал победу в матче со «Спартаком»
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Защитник варшавской «Легии» Артур Енджейчик прокомментировал победу в матче со «Спартаком».
«Мы хорошо вошли в игру и получали удовольствие. «Спартак» создавал моменты, но матч был равным. Нам удалось забить гол, и мы довольны, что победили. Теперь думаем о чемпионате Польши. Мучи вышел на замену, и вы знаете, как он хорош. Он показал своё мастерство. Мы хорошо начали, и пусть эта полоса продлится как можно дольше», — цитирует футболиста Eurosport.onet.pl.
Напомним, сегодня московская команда в рамках группового этапа Лиги Европы проиграла варшавской «Легии» со счётом 0:1. На 91-й минуте футболист «Легии» Эрнест Мучи на фланге убежал от Николая Рассказова и прострелил на дальнюю штангу, а Лирим Кастрати поразил пустой угол ворот.
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