Защитник «Легии» Енджейчик прокомментировал победу в матче со «Спартаком»

Защитник варшавской «Легии» Артур Енджейчик прокомментировал победу в матче со «Спартаком».

«Мы хорошо вошли в игру и получали удовольствие. «Спартак» создавал моменты, но матч был равным. Нам удалось забить гол, и мы довольны, что победили. Теперь думаем о чемпионате Польши. Мучи вышел на замену, и вы знаете, как он хорош. Он показал своё мастерство. Мы хорошо начали, и пусть эта полоса продлится как можно дольше», — цитирует футболиста Eurosport.onet.pl.

Напомним, сегодня московская команда в рамках группового этапа Лиги Европы проиграла варшавской «Легии» со счётом 0:1. На 91-й минуте футболист «Легии» Эрнест Мучи на фланге убежал от Николая Рассказова и прострелил на дальнюю штангу, а Лирим Кастрати поразил пустой угол ворот.