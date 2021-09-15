Тренер «Легии»: до сих пор считаю, что «Спартак» — опытная команда с прекрасными игроками
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Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич высказался о «Спартаке» после победы над московским клубом на выезде в матче 1-го тура Лиги Европы (1:0). Москвичи пропустили уже в компенсированное время.
«До сих пор считаю, что «Спартак» – опытная команда с прекрасными игроками. Я смотрел матч с «Химками» и другие матчи, и «Спартак» сегодня сыграл лучше. Конечно, мы использовали свои моменты, но нам при этом и повезло», — передаёт слова Михневича корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
В нынешнем сезоне чемпионата Польши «Легия» занимает 16-е место. Команда набрала 6 очков в пяти играх первенства. Напомним, в группу C, помимо «Спартака» и «Легии», попали «Наполи» и «Лестер». Эти команды свой матч проведут сегодня, 15 сентября.
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