Ларссон — об освистывании команды: это заслуженная реакция, мы должны сделать выводы

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон подвёл итоги матча 1-го тура Лиги Европы с «Легией». Встреча закончилась победой польского клуба со счётом 1:0, а после окончания игры фанаты освистали футболистов «Спартака».

«Я не смог реализовать много моментов, это очень плохо для нас. Конечно, в раздевалке атмосфера не очень хорошая. «Легия» забила дурацкий гол в концовке. Мы продолжаем работать на тренировках, но такое происходит в футболе, когда ты не реализуешь свои моменты, а соперник выигрывает матч. Мы работаем над реализацией своих моментов.

Конечно, мы слышали свист болельщиков с трибун, но они имеют полное право на проявление таких эмоций. Они имеют право на нас злиться, мы не сделали свою работу. Это заслуженная реакция. Это год столетия клуба, все ждут только побед. Впереди дерби. Мы должны сделать выводы, — цитирует Ларссона «Матч ТВ».