Руй Витория ответил на вопрос, готов ли продолжать работу в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, готов ли он продолжать работать в московской команде.
«Очень сложно принимать результат – мы проиграли. Сделали более, чем достаточно, для победы – но, как я сказал вчера: детали могут создавать разницу. Мы пропустили гол в добавочное время – и проиграли. Сложно говорить о невезении – но моя команда сделала всё, чтобы выиграть матч. 23 удара по воротам, разнообразные атаки – били и из штрафной, и издали, поэтому мы расстроены и нам сложно принять этот результат.
Ответственность за результат – на мне. Я всегда это говорю, за всё, что происходит с командой, отвечаю я. Это 100% – я лидер этой команды. Готов ли я продолжать работу в «Спартаке» с нынешними результатами? Я здесь, я лидер, и я никогда не сдаюсь. Я могу немного сойти с ума (выражаюсь фигурально), но я не сдамся. Так что хватит таких вопросов – не могу отвечать на них постоянно. Ответ будет всегда один.
У «Спартака» ухудшились шансы на выход из группы? Мы, конечно, хотели победить. Все соперники сильные, но вы знаете мой подход – надо готовиться к играм. Когда придёт время матчей – мы будем готовы и к «Наполи», и к «Лестеру». Подумаем об этом, когда придёт время. Если бы забили на 90-й минуте мы, то все бы говорили, что «Спартак» заслужил победу. Но всё решила одна минута. И давайте честно: мы сделали много хороших вещей в этой игре», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 15 сентября 2021
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