Кавазашвили: Федуну нужно расстаться со «Спартаком», чтобы не портить своё имя и имя жены

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился впечатлениями от матча Лиги Европы «Спартак» — «Легия». Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу польского клуба.

«Спартак» как «Спартак». Еле держимся на воде уже. Всё хреново, ребята. Возможно, Федуну стоит продать клуб. А может, его и заставят это сделать. Потому что это уже невозможно, он довёл команду. Держит клуб как игрушку. Ему нужно расстаться с клубом, чтобы не портить своё имя, имя своей жены. Не понимаю, что творится в команде. Могу разобрать по косточкам любого игрока в «Спартаке». Когда у тебя в запасе сидят Бакаев и Соболев, а играют иностранцы такие же по классу. И Ларссон, и Понсе, и голландская знаменитость Промес… Я с них балдею в плохом смысле этого слова.

Все соперники поняли, что ключ победы — в атаке. Только за счёт быстрого темпа, быстрые передачи вперёд. Витория начал это делать, в первых играх это было видно. После первых игр все воспряли духом. Но его хватило на несколько матчей. После «Рубина» команда скатилась снова», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.