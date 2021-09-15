Кавазашвили: Федуну нужно расстаться со «Спартаком», чтобы не портить своё имя и имя жены

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился впечатлениями от матча Лиги Европы «Спартак» — «Легия». Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу польского клуба.
«Спартак» как «Спартак». Еле держимся на воде уже. Всё хреново, ребята. Возможно, Федуну стоит продать клуб. А может, его и заставят это сделать. Потому что это уже невозможно, он довёл команду. Держит клуб как игрушку. Ему нужно расстаться с клубом, чтобы не портить своё имя, имя своей жены. Не понимаю, что творится в команде. Могу разобрать по косточкам любого игрока в «Спартаке». Когда у тебя в запасе сидят Бакаев и Соболев, а играют иностранцы такие же по классу. И Ларссон, и Понсе, и голландская знаменитость Промес… Я с них балдею в плохом смысле этого слова.
Все соперники поняли, что ключ победы — в атаке. Только за счёт быстрого темпа, быстрые передачи вперёд. Витория начал это делать, в первых играх это было видно. После первых игр все воспряли духом. Но его хватило на несколько матчей. После «Рубина» команда скатилась снова», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 15 сентября 2021
-
20:58
-
20:57
-
20:50
-
20:48
-
20:45
-
20:43
-
20:36
-
20:35
-
20:32
-
20:31
-
20:27
-
20:21
-
20:21
-
20:18
-
20:12
-
20:11
-
20:08
-
20:04
-
20:04
-
19:56
-
19:55
-
19:55
-
19:46
-
19:43
-
19:38
-
19:32
-
19:27
-
19:25
-
19:21
-
19:14
-
19:12
-
19:04
-
18:58
-
18:54
-
18:49