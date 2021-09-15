Дмитрий Губерниев: эх, Руй, боюсь, выгонят тебя скоро

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение «Спартака» в матче 1-го тура Лиги Европы. «Спартак» уступил на своём поле «Легии» со счётом 0:1. Москвичи пропустили уже в компенсированное время.

«Матч с «Легией» «Спартак» должен был выигрывать! Руй Витория виноват сам! У «Спартака» есть несколько совсем слабых игроков. Когда их становится много на поле — сливай воду….

До 70-й минуты поляки еле отбивались. Но тут тренер решил убрать Айртона, затем Ларссона с Мозесом. К плывущему Рассказову добавили совсем слабенького Ломовицкого. Он и так-то мало что умеет! А здесь удивил своими навыками даже поляков. Они увидели откровенного пассажира и перевернули игру. И гол здесь — даже не главное.

Руй вчера очень долго хвастался своими достижениями. Может, ему лучше посмотреть внимательно на своих игроков. Там есть хорошие. А тренер как раз и должен отвечать за выбор! Эх, Руй, боюсь, выгонят тебя скоро», — написал Губерниев в своём «телеграм-канале».