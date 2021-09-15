Колосков: «Спартак», кроме раздражения, ничего не вызывает

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о неудачном старте «Спартака» в Лиге Европы. Москвичи в матче 1-го тура уступили «Легии» со счётом 0:1.

«Спартак» — абсолютно никак. Ничего не вызывает, кроме раздражения. Сейчас у команды, по сути, чемпионский состав. Много игроков национальных сборных, все играют. Непонятно, что происходит с футболистами. Даже неясно, профессиональные это игроки или нет. Нет плана на матч, каждый играет сам за себя. В «Спартаке» сейчас нет ничего. Такую игру даже сложно комментировать. Где Соболев? Где Бакаев? Что происходит? Вообще нет ответа на вопрос. Но команда абсолютно разбалансирована.

Федун же не тренирует. При Каррере выигрывали. Но такой беспомощный «Спартак» я вижу первый раз. Такого я реально не помню. А нам нужен сильный «Спартак». А сейчас он никому неинтересен», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.