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Мостовой: Федуну надо продать «Спартак»? А кто его купит-то?

Мостовой: Федуну надо продать «Спартак»? А кто его купит-то?
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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на поражение команды в матче 1-го тура Лиги Европы. «Спартак» уступил на своём поле «Легии» со счётом 0:1. Москвичи пропустили уже в компенсированное время.

«Федуну надо продать «Спартак»? А кто его купит-то? Шейхи? Им здесь делать нечего. Поэтому даже если бы Леонид Арнольдович хотел, он бы его не продал.

Удивительно, как не поставили пенальти в ворота «Спартака». Там чуть ногу не сломали человеку. Хотя даже поляки не спорили. Печальный итог, но по статистике-то вроде всё было неплохо. «Зенит» проиграл, «Спартак» проиграл. Продолжение следует…», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Позор не смыт. «Спартак» снова проиграл «Легии», пропустив на последних секундах Позор не смыт. «Спартак» снова проиграл «Легии», пропустив на последних секундах
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