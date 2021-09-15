Мостовой: Федуну надо продать «Спартак»? А кто его купит-то?
Поделиться
Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на поражение команды в матче 1-го тура Лиги Европы. «Спартак» уступил на своём поле «Легии» со счётом 0:1. Москвичи пропустили уже в компенсированное время.
«Федуну надо продать «Спартак»? А кто его купит-то? Шейхи? Им здесь делать нечего. Поэтому даже если бы Леонид Арнольдович хотел, он бы его не продал.
Удивительно, как не поставили пенальти в ворота «Спартака». Там чуть ногу не сломали человеку. Хотя даже поляки не спорили. Печальный итог, но по статистике-то вроде всё было неплохо. «Зенит» проиграл, «Спартак» проиграл. Продолжение следует…», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Комментарии
- 15 сентября 2021
-
22:15
-
22:12
-
22:04
-
21:54
-
21:48
-
21:45
-
21:36
-
21:31
-
21:20
-
21:17
-
21:12
-
21:09
-
21:03
-
20:58
-
20:57
-
20:50
-
20:48
-
20:45
-
20:43
-
20:36
-
20:35
-
20:32
-
20:31
-
20:27
-
20:21
-
20:21
-
20:18
-
20:12
-
20:11
-
20:08
-
20:04
-
20:04
-
19:56
-
19:55
-
19:55
Партнерский контент